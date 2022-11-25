Энтони Дэвис: «Не знаю, когда вернется Леброн. Мы выигрываем и без него»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис считает, что команда способна побеждать в отсутствие травмированного Леброна Джеймса.
«Мне нравится то, как мы играли в последних матчах. Не знаю, когда он вернется. Очевидно, неприятно иметь дело с травмой паха. Знаю, что он тренируется и восстанавливается каждый день. Надеюсь, он вернется в этих гостевых матчах.
Мы выиграли несколько встреч без него так же, как и с ним. Конечно, всегда здорово, когда он в составе. Нам нужно сыграться, особенно после возвращения Денниса Шредера и Томаса Брайанта. Мы не хотим, чтобы он торопился. Постараемся дать ему столько отдыха, сколько потребуется», – сказал Дэвис.
Джеймс пропустил последние пять матчей «Лейкерс». Команда одержала три победы в этих встречах.
Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен
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