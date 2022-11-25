Форвард «Лейкерс» считает, что команда способна побеждать в отсутствие травмированного .

«Мне нравится то, как мы играли в последних матчах. Не знаю, когда он вернется. Очевидно, неприятно иметь дело с травмой паха. Знаю, что он тренируется и восстанавливается каждый день. Надеюсь, он вернется в этих гостевых матчах.

Мы выиграли несколько встреч без него так же, как и с ним. Конечно, всегда здорово, когда он в составе. Нам нужно сыграться, особенно после возвращения и . Мы не хотим, чтобы он торопился. Постараемся дать ему столько отдыха, сколько потребуется», – сказал Дэвис.

Джеймс пропустил последние пять матчей «Лейкерс». Команда одержала три победы в этих встречах.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен