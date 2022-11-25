«Альба» установила антирекорд Евролиги. После 3-0 на старте команда потерпела 7 поражений подряд

«Альба» в четверг уступила «Олимпиакосу» со счетом 76:86 и установила антирекорд .

После 3-0 на старте турнира берлинская команда потерпела 7 поражений подряд.

Предыдущий антирекорд был установлен «Лоттоматикой», которая в сезоне-09/10 после трех побед на старте выдала 0-6.

занимает 17-е место в таблице с результатом 3-7.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен