«Альба» установила антирекорд Евролиги. После 3-0 на старте команда потерпела 7 поражений подряд

Теги Turkish Airlines EuroLeague Альба Баскетбол

«Альба» в четверг уступила «Олимпиакосу» со счетом 76:86 и установила антирекорд Евролиги.

После 3-0 на старте турнира берлинская команда потерпела 7 поражений подряд.

Предыдущий антирекорд был установлен «Лоттоматикой», которая в сезоне-09/10 после трех побед на старте выдала 0-6.

«Альба» занимает 17-е место в таблице с результатом 3-7.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен

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