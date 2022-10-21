Эргин Атаман: «Мы использовали только двух игроков в нападении. Так нельзя играть»
Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман остался недоволен игровой своей команды в нападении в матче против «Альбы» (78:74).
«Мы использовали только двух игроков в нападении. Уилл Клайберн совершил 19 бросков при 5 заброшенных мячах, Мицич сделал 17 бросков при 6 заброшенных мячах. Мы не набрали ни одного очка после пик-н-ролла, не набрали ни одного очка из краски. Это большая проблема.
Это большая проблема против такой команды, как «Альба», которая очень хороша на открытой площадке. Они набирали очки после каждого нашего промаха, и именно поэтому мы победили с таким трудом.
Так нельзя играть, мы должны передавать мяч. Это не наш стиль игры», – сказал Атаман.
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