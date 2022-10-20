Люк Сикма – MVP 3-го раунда Евролиги

Бигмен «Альбы» признан MVP 3-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.

Сикма помог немецкой команде одержать крупную победу над (94:65). В активе американца 16 очков, 15 подборов, 6 передач и 4 спровоцированных фола.

Люк завершил встречу, набрав 33 балла за эффективность действий, что является его рекордом в и лучшим показателем в туре среди всех игроков.

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