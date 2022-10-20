Люк Сикма – MVP 3-го раунда Евролиги
Бигмен «Альбы» Люк Сикма признан MVP 3-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.
Сикма помог немецкой команде одержать крупную победу над «Панатинаикосом» (94:65). В активе американца 16 очков, 15 подборов, 6 передач и 4 спровоцированных фола.
Люк завершил встречу, набрав 33 балла за эффективность действий, что является его рекордом в Евролиге и лучшим показателем в туре среди всех игроков.
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