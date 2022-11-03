Канье Уэст выложил в социальных сетях фотографию Кайри Ирвинга

Американский музыкант, продюсер и дизайнер Канье Уэст выложил в социальных сетях фотографию разыгрывающего Кайри Ирвинга.

Уэст ранее опубликовал антисемитские посты, после чего потерял несколько крупных рекламных контрактов. Ему пришлось приостановить работу недавно открытой академии для талантливых спортсменов. Среди прочих известных личностей его осудил форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.

Ирвинг недавно опубликовал в соцсетях сообщение с упоминанием антисемитского фильма. Пост баскетболиста был воспринят как «продвижение» скандальной картины, Кайри подвергся критике.

Ирвинг сперва не удалял сообщение, но затем изменил позицию. В среду игрок «Нетс» вместе с клубом объявили, что пожертвуют по 500 тысяч долларов на образовательные программы.

Деньги пойдут на совместный проект с Антидиффамационной лигой (американская еврейская неправительственная правозащитная общественно-политическая организация, противостоящая антисемитизму – прим. Sports.ru). Группа займется разработкой образовательных программ, которые будут направлены на борьбу со всеми формами антисемитизма.

Пост Канье многие восприняли как выражение солидарности с Ирвингом на фоне событий.

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