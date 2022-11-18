Главный тренер перед матчем с признался, что еще не встречал команд, которые бы имели дело со столькими противоречиями и проблемами небаскетбольного характера.

«Столько всего... складывается впечатление, что с ними постоянно что-то происходит.

Еще не видел команд, которые сталкивались бы с таким количеством трудностей. Разные ситуации, разные люди. Постоянно что-нибудь, да случается. При таком раскладе непросто выступать. Лично я никогда не играл при таком беспорядке», – заявил Биллапс.

«Нетс» победили со счетом 109:107, несмотря на очередной пропущенный матч. Звездный разыгрывающий отстранен за антисемитский пост.

«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану