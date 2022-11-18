«Блэйзерс» в концовке намеренно фолили на Симмонсе, тот реализовал 3 из 4
«Портленд» на последних минутах матча с «Бруклином» применил тактику умышленных фолов против защитника гостей Бена Симмонса.
«Блэйзерс» дважды умышленно фолили на Симмонсе, когда уступали несколько очков, тот реализовал 3 из 4 с линии.
Австралиец в 11 матчах сезона реализует 52,4% штрафных.
Симмонс в четверг набрал 15 очков при 6 из 6 с игры, в его активе также 13 подборов и 7 передач при 1 потере. «Нетс» победили 109:107.
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