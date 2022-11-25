Решение о дисквалификации Беверли частично связано с его предыдущими проступками
НБА дисквалифицировала разыгрывающего «Лейкерс» Патрика Беверли на три матча без сохранения зарплаты за то, что он толкнул центрового «Финикса» Деандре Эйтона в спину и повалил на паркет.
В официальном заявлении лиги по поводу отстранения Беверли отмечается, что оно «частично связано с предыдущими неспортивными поступками» игрока.
Отстранение обойдется Беверли в 268 965 долларов в виде зарплаты, которую он не получит за пропущенные матчи.
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