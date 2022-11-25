дисквалифицировала разыгрывающего на три матча без сохранения зарплаты за то, что он толкнул центрового «Финикса» в спину и повалил на паркет.

В официальном заявлении лиги по поводу отстранения Беверли отмечается, что оно «частично связано с предыдущими неспортивными поступками» игрока.

Отстранение обойдется Беверли в 268 965 долларов в виде зарплаты, которую он не получит за пропущенные матчи.

Сергей Кущенко: «Эти «+50» или «-35» – производные тех возможностей или невозможностей, которые были»