Кайри Ирвинг – самый ненавидимый игрок НБА в социальных сетях

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Дрэймонд Грин Бен Симмонс Баскетбол

Согласно новым данным Twitter*, разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг на данный момент является самым ненавидимым игроком НБА в США.

Изучив более 100 000 сообщений с геотегами, опубликованных в соцсети с начала сезона-2022/23, Betonline.ag определил, что Ирвинг является самым нелюбимым игроком НБА в 28 штатах.

Леброна Джеймса («Лейкерс») не любят в 17 штатах. За ним следуют одноклубники Ирвинга Бен Симмонс (три штата) и Кевин Дюрэнт (один штат), а также форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин (один штат).

На прошлой неделе «Нетс» отстранили Ирвинга как минимум на пять матчей за публикацию ссылки на документальный фильм, который содержит антисемитские идеи.

* Twitter заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры 24 февраля.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он подался в антисемиты – и его, кажется, отменяют

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