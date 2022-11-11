Кайри Ирвинг – самый ненавидимый игрок НБА в социальных сетях

Согласно новым данным Twitter*, разыгрывающий Кайри Ирвинг на данный момент является самым ненавидимым игроком в США.

Изучив более 100 000 сообщений с геотегами, опубликованных в соцсети с начала сезона-2022/23, Betonline.ag определил, что Ирвинг является самым нелюбимым игроком НБА в 28 штатах.

( ) не любят в 17 штатах. За ним следуют одноклубники Ирвинга Бен Симмонс (три штата) и Кевин Дюрэнт (один штат), а также форвард Дрэймонд Грин (один штат).

На прошлой неделе «Нетс» отстранили Ирвинга как минимум на пять матчей за публикацию ссылки на документальный фильм, который содержит антисемитские идеи.

* Twitter заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры 24 февраля.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он подался в антисемиты – и его, кажется, отменяют