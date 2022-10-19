Грин не стал защищаться против Уэстбрука, и тот запустил «сквозняк» из-за дуги

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Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в одном из эпизодов матча открытия сезона против «Лейкерс» намеренно не стал защищаться против Расселла Уэстбрука, позволив тому бросить из-за дуги без сопротивления.

Уэстбрук перебросил кольцо, не попав даже по дужке.

Действующие чемпионы обыграли «Лейкерс» в первом матче сезона со счетом 123:109.

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