Джейсон Тейтум – о прогрессе в атаке «Селтикс»: «Мы стали менее предсказуемыми»
Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум объяснил, за счет чего команде удалось добиться прогресса в атаке по сравнению с прошлым сезоном.
В минувшем розыгрыше «Бостон» был лучшей командой НБА в защите, в текущем лидирует в рейтинге атакующих команд с результатом 119,5 очка.
«Мы стали менее предсказуемыми, в наших действиях силен элемент случайности. Игра строится не на повторении стандартных комбинаций, а на доверии. У нас есть вера в то, что каждый на площадке способен принять правильное решение.
Если ты сыграл правильно, то будешь за это вознагражден. В начале прошлого сезона с этим было сложнее», – заявил Тейтум.
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