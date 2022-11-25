Форвард «Селтикс» объяснил, за счет чего команде удалось добиться прогресса в атаке по сравнению с прошлым сезоном.

В минувшем розыгрыше был лучшей командой НБА в защите, в текущем лидирует в рейтинге атакующих команд с результатом 119,5 очка.

«Мы стали менее предсказуемыми, в наших действиях силен элемент случайности. Игра строится не на повторении стандартных комбинаций, а на доверии. У нас есть вера в то, что каждый на площадке способен принять правильное решение.

Если ты сыграл правильно, то будешь за это вознагражден. В начале прошлого сезона с этим было сложнее», – заявил Тейтум.

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