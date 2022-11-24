Джейсон Тейтум набрал 37 очков и 13 подборов в победном матче с «Мавс»

Лидер показал результативную игру в матче против (125:112).

Тейтум набрал 37 очков, 13 подборов 5 передач и 2 блок-шота за 37 минут на площадке. Он реализовал 11 из 24 бросков с игры (2-7 из-за дуги), а также 13 из 15 попыток со штрафной линии.

«Селтикс» начали новую победную серию. Команда лидирует в турнирной таблице НБА с результатом 14-4.

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