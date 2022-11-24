Лука Дончич: «Тейтум – лицо НБА уже сейчас»

Разыгрывающий после матча против (112:125) отдал должное .

«Он потрясающий игрок, входит в топ-10 игроков лиги, претендует на MVP. Он показал, что является лицом НБА уже сейчас. Против таких парней всегда интересно играть», – сказал Дончич.

Тейтум набрал 37 очков, 13 подборов и 5 передач. Дончич завершил встречу с показателями 42 очка, 8 подборов и 9 передач.

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