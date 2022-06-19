Стефанос Дедас войдет в штаб Итудиса в «Фенербахче»

Стефанос Дедас присоединится к тренерскому штабу , который покинул ЦСКА и возглавил турецкий , пишет инсайдер Лука Д’Алессандро.

В марте Дедас покинул АЕК и стал ассистентом Итудиса в ЦСКА. Армейцы впервые за 11 лет не стали победителем лиги ВТБ, уступив в финале «Зениту» (3-4).

В прошлом году Дедас был признан тренером года в чемпионате Израиля, возглавляя «Хапоэль Холон». С 2011 по 2013 годы он также был помощником Юре Здовца в санкт-петербургском «Спартаке».

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