Стеф Карри – о поражении от «Кавс» в финале-2016: «Никогда не видел, чтобы 2 парня играли на таком уровне 3 матча подряд»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» отдал должное и , которые привели к чемпионству в 2016 году.

В финальной серии «Уорриорз» вели со счетом 3-1, но «Кавальерс» выиграли три матча подряд и взяли титул.

«Я никогда не видел, чтобы два парня играли на таком уровне три матча подряд. Это самое безумное, что я когда-либо видел. Мы выступили хорошо, но они были еще лучше», – заявил Карри.

В пятом матче финала-2016 Джеймс набрал 41 очко, 16 подборов и 7 передач, в шестом – 41 очко, 8 подборов и 11 передачи, в седьмом – 27 очков, 11 подборов и 11 передач. Также в этих встречах он совершал в среднем по 3 перехвата и 3 блок-шота.

Показатели Ирвинга: 5-й матч – 41 очко, 6-й матч – 23 очка, 7-й матч – 26 очков.

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