«Нетс» хотят обменять Ирвинга, но он не востребован

Теги возможные переходы Мемфис Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

«Бруклин» заинтересован в обмене разыгрывающего Кайри Ирвинга, пишет обозреватель Hoops Wire Сэм Эмико.

Отмечается однако, что звездный баскетболист не востребован на рынке и его ценность за последнее время значительно снизилась.

Недавно Ирвинг пропустил восемь матчей. Он был отстранен за публикацию ссылки на фильм антисемитского содержания и несвоевременные извинения.

Разыгрывающий вернулся на площадку в матче против «Мемфиса» (127:115) в минувшее воскресенье. Он вышел в стартовой пятерке и набрал 14 очков и 5 передач за 26 минут.

Где играть Ирвингу, если его выгонят из НБА? Подобрали варианты специально для Кайри

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные