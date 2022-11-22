«Нетс» хотят обменять Ирвинга, но он не востребован

заинтересован в обмене разыгрывающего Кайри Ирвинга, пишет обозреватель Hoops Wire Сэм Эмико.

Отмечается однако, что звездный баскетболист не востребован на рынке и его ценность за последнее время значительно снизилась.

Недавно Ирвинг пропустил восемь матчей. Он был отстранен за публикацию ссылки на фильм антисемитского содержания и несвоевременные извинения.

Разыгрывающий вернулся на площадку в матче против (127:115) в минувшее воскресенье. Он вышел в стартовой пятерке и набрал 14 очков и 5 передач за 26 минут.

Где играть Ирвингу, если его выгонят из НБА? Подобрали варианты специально для Кайри

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют