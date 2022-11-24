Станислав Ильницкий: «К началу второго круга «Локо» набрал отличный ход»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Станислав Ильницкий Баскетбол

Форвард УНИКСа Станислав Ильницкий накануне гостевого матча против «Локомотива-Кубань» отметил, что краснодарская команда набрала отличный ход.

«Локомотив» – молодая и амбициозная команда, легко убегает в быстрый прорыв и хорошо играет на домашней площадке. К началу второго круга они набрали отличный ход.

Мы готовимся к матчу со всей серьезностью. Приложим максимум усилий для победы», – сказал Ильницкий.

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