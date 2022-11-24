Алексей Швед повторил рекорд сезона Лиги ВТБ по передачам в матче с «Автодором»

Защитник ЦСКА Алексей Швед продемонстрировал навыки плеймейкера в матче Единой лиги ВТБ против (103:76), который состоялся в среду.

Лидер армейцев совершил 12 передач и повторил рекорд сезона Лиги по данному показателю. Разыгрывающий УНИКСа записал на свой счет 12 ассистов в матче с 28 октября.

Во встрече с «Автодором» Швед также набрал 15 очков, 3 подбора и 2 перехвата за 23 минуты на площадке.

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