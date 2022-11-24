Димитрис Итудис – о звездах в национальных сборных: «Никогда один игрок ничего не выигрывал»

По мнению главного тренера сборной Греции Димитриса Итудиса, значение звездных игроков в национальных сборных несколько преувеличено.

«Один игрок ничего не решает. Никогда один игрок ничего не выигрывал. Яннису нужны Слукас и Папаяннис. Ему нужны братья. На самом деле, они все братья в сборной.

Все признают его уникальный талант, способность набирать очки и создавать моменты для других. Он лучший в мире. Но всем лучшим в мире нужно выполнять свою работу. Например, Лунцис прессинговал, совершал перехваты и жертвовал собой», – сказал Итудиса.

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Это был Евробаскет звезд. Но Дончич, Яннис и Йокич оказались в тени других – почему так?