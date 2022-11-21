Представители Евролиги не верят, что тренерский штаб «Анадолу Эфеса» тайно снимал тренировку «Барселоны»

Представители Евролиги не верят в обвинения главного тренера «Барселоны» в адрес тренерского штаба «Анадолу Эфеса», сообщает BasketNews.

Президент совета главных тренеров Евролиги Димитрис Итудис намекнул, что Ясикявичюс мог находиться под влиянием эмоций после поражения от турецкой команды (86:96).

По окончании встречи Ясикявичюс обвинил тренерский штаб «Эфеса» в том, что тот тайно снимал тренировку испанской команды перед матчем.

Литовский тренер пожал руку главному тренеру «Эфеса» , после чего вступил в перепалку с ассистентом Атамана Томиславом Миятовичем и произнес: «Хорошая камера, черт возьми».

В потасовку вмешались другие тренеры «Эфеса», а также генеральный менеджер турецкого клуба Альпер Йылмаз, который успокоил Ясикявичюса.

BasketNews опубликовал фрагмент конфликта.

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