Димитрис Итудис: «Приходилось ежедневно обсуждать с шестью представителями «Бакс», как следует управлять нагрузкой Янниса»

Главный тренер «Фенербахче» и сборной Греции Димитрис Итудис рассказал, как «Милуоки» отправил шесть своих представителей, которые должны были постоянно следить за нагрузкой в национальной команде.

«Что касается работы с игроком , все по-другому. Мне приходилось ежедневно обсуждать с шестью представителями «Бакс», как следует управлять нагрузкой Янниса, боль, которую он испытывает, и многое другое.

С европейскими игроками по-другому. Возможно, мы придем к тому, что «Олимпиакос» начнет указывать, как следуют управлять нагрузкой Слукаса. Возможно, «Партизан» начнет говорить, как надо управлять нагрузкой Папапетру. Или «Фенер» будет указывать по поводу Калатеса.

Я не знаю, хорошо это или плохо для национальной сборной. Пусть решает ФИБА», – сказал Итудис.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф – как с куста)