Димитрис Итудис – о поражении Греции на Евробаскете: «Германии помог один дополнительный день на отдых»

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис в интервью BasketNews рассказал о поражении от команды Германии в матче 1/4 финала плей-офф Евробаскета-2022 (96:107).

«Мы очень старались в том матче, но у нас ничего не получилось в третьей четверти, которая стала для нас катастрофой. Но в этом и прелесть баскетбола. Я вышел и взял на себя ответственность за поражение. Это турнир. Все решалось в одном матче, и в тот день у Германии было небольшое преимущество, и она им воспользовалась.

Вы знаете, что у Германии был один дополнительный день на отдых? Францу Вагнеру, который отдыхал после травмы, этот дополнительный день помог. И хорошо, что помог. Хорошие игроки должны играть. Но у нас было на один день меньше. Это тоже имеет значение. Но это турнир. Завтра у Греции будет дополнительный выходной, а у Германии не будет», – сказал тренер.

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