Димитрис Итудис – о «Милане»: «Играть против травмированного соперника всегда намного опаснее»
Главный тренер «Фенербахче» Димитрис Итудис поделился ожиданиями от сегодняшнего матча против «Милана» в рамках Евролиги.
«Милан» — команда высочайшего качества, которая потерпела серию поражений. Однако мы знаем, что это соперник высокого уровня, который обладает большим опытом и всегда ставит перед собой большие цели.
Мы видели, как «Милан» играл в последнем матче, но мы знаем, на что они способны, обладая таким качественным составом и сильной игровой структурой. Мы очень мотивированы на этот матч. Мы очень уважаем нашего соперника. Как известно, играть против травмированного соперника всегда намного опаснее», – сказал Итудис.
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