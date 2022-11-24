Димитрис Итудис – о «Милане»: «Играть против травмированного соперника всегда намного опаснее»

Главный тренер поделился ожиданиями от сегодняшнего матча против «Милана» в рамках .

— команда высочайшего качества, которая потерпела серию поражений. Однако мы знаем, что это соперник высокого уровня, который обладает большим опытом и всегда ставит перед собой большие цели.

Мы видели, как «Милан» играл в последнем матче, но мы знаем, на что они способны, обладая таким качественным составом и сильной игровой структурой. Мы очень мотивированы на этот матч. Мы очень уважаем нашего соперника. Как известно, играть против травмированного соперника всегда намного опаснее», – сказал Итудис.

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