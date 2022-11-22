Семья Кобе Брайанта попросила уменьшить количество упоминаний об игроке в фильме Шака

Документальный фильм «Шак» о прославленном центровом НБА Шакиле О’Ниле будет содержать ограниченное количество информации о .

«Их истории была посвящена отдельная часть фильма, но семья Кобе попросила нас уменьшить количество упоминаний о нем. Мы сделали это из уважения к их желанию. Мне нравится материал о Кобе, который у нас получился, но, в конце концов, это фильм о Шаке», – признался режиссер фильма Роберт Александер.

О’Нил и Брайант имели напряженные отношения, когда вместе выступали за в начале 2000-х. Кобе скончался 26 января 2020 года в результате крушения вертолета. После этого Шак неоднократно отдавал должное своему бывшему одноклубнику.

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