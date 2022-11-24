«Анадолу Эфес» выведет из обращения номер Крунослава Симона в матче с «Олимпиакосом»
«Анадолу Эфес» заявил, что выведет из обращения 44-й игровой номер Крунослава Симона. Церемония состоится во время домашнего матча против «Олимпиакоса» на следующей неделе.
37-летний хорватский форвард провел за турецкий клуб пять сезонов. В составе «Эфеса» Симон выиграл два титула чемпиона Евролиги, два титула чемпиона Турции, два Кубка Турции и два Суперкубка Турции.
Этим летом форвард отказался от предложений из России и присоединился к клубу из его родного города Загреба, «Цедевите Жуниор».
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