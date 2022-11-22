Евролига. «Монако» – «Фенербахче», «Милан» сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи
Сегодня в рамках 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут шесть матчей.
«Монако» примет лидирующий в таблице турецкий «Фенербахче», итальянский «Милан» дома сыграет с действующим обладателем трофея «Анадолу Эфесом» из Турции.
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче Турция – 7-1, Олимпиакос Греция – 6-2, Монако Франция – 6-2, Барселона Испания – 5-3, Реал Испания – 5-3, Жальгирис – 5-3, Маккаби Израиль – 4-4, Баскония Испания – 4-4, Валенсия – 4-4, Виртус Италия – 4-4, Партизан Сербия – 4-4, Милан Италия – 3-5, Альба Германия – 3-5, Виллербан Франция – 3-5, Анадолу Эфес Турция – 3-5, Панатинаикос Греция – 2-6, Бавария Германия – 2-6, Црвена Звезда Сербия – 2-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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