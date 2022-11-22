Евролига. «Монако» – «Фенербахче», «Милан» сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Фенербахче Беко Маккаби Плейтика Партизан Барселона Альба Црвена Звезда MTS Реал EA7 Эмпорио Армани Милан Валенсия олимпийский баскетбольный турнир Монако Баскетбол

Сегодня в рамках 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут шесть матчей.

«Монако» примет лидирующий в таблице турецкий «Фенербахче», итальянский «Милан» дома сыграет с действующим обладателем трофея «Анадолу Эфесом» из Турции.

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче Турция – 7-1, Олимпиакос Греция – 6-2, Монако Франция – 6-2, Барселона Испания – 5-3, Реал Испания – 5-3, Жальгирис – 5-3, Маккаби Израиль – 4-4, Баскония Испания – 4-4, Валенсия – 4-4, Виртус Италия – 4-4, Партизан Сербия – 4-4, Милан Италия – 3-5, Альба Германия – 3-5, Виллербан Франция – 3-5, Анадолу Эфес Турция – 3-5, Панатинаикос Греция – 2-6, Бавария Германия – 2-6, Црвена Звезда Сербия – 2-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Вы вообще понимаете, о ком пишут в комментариях веток об НБА? Тест по прозвищам игроков в рунете

Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться

«Жук» был изгоем авторынка США. Все изменилось благодаря новаторству рекламщиков и Уилту Чемберлену

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные