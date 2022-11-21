Тимоте Луваву-Кабарро дебютирует в Евролиге в матче против «Анадолу Эфеса»

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Новобранец «Милана» Тимоте Луваву-Кабарро дебютирует за итальянскую команду в Евролиге в матче против действующего чемпиона «Анадолу Эфес».

Встреча состоится во вторник, 22 ноября.

Французский форвард уехал из Европы в 2016 году и ни разу не выступал в главном европейском турнире.

Луваву-Кабарро был выбран под 24-м номером на драфте НБА-2016 и провел в лиге шесть сезонов. В прошлом сезоне форвард выступал за «Атланту», набирая 4,4 очка и 1,5 подбора в среднем за матч с реализацией 37,1% из-за дуги.

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