Тимоте Луваву-Кабарро дебютирует в Евролиге в матче против «Анадолу Эфеса»

Новобранец дебютирует за итальянскую команду в в матче против действующего чемпиона .

Встреча состоится во вторник, 22 ноября.

Французский форвард уехал из Европы в 2016 году и ни разу не выступал в главном европейском турнире.

Луваву-Кабарро был выбран под 24-м номером на драфте НБА-2016 и провел в лиге шесть сезонов. В прошлом сезоне форвард выступал за «Атланту», набирая 4,4 очка и 1,5 подбора в среднем за матч с реализацией 37,1% из-за дуги.

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