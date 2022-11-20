Чемпионат Турции. «Газиантеп» встретится с «Бешикташем», «Фенербахче» – с «Тофашем»
В воскресенье, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.
«Газиантеп» встретится с «Бешикташем», «Фенербахче» – с «Тофашем».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 ноября, 13.00, «Karatas Sahinbey Spor Salonu»
- Дата проведения
- 20 ноября, 15.30, «Enka Sport Hall»
- Дата проведения
- 20 ноября, 18.00, «Улкер Спортс Арена»
Положение команд: Фенербахче – 5-0, Тюрк Телеком – 6-1, Анадолу Эфес – 5-1, Бурсаспор – 4-1, Тофаш – 4-2, Каршияка – 3-3, Дарушафака – 3-3, Петким Спор – 3-3, Бахчешехир – 3-4, Коньяспор – 3-4, Газиантеп – 2-3, Галатасарай – 2-4, Меркезефенди – 2-4, Бешикташ – 1-4, Маниса – 1-5, Бююкчекмедже – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
НБА выкатывает новые формы: мы нашли дань Расселлу и отсылку к порно, любовь к ковру и закос под рэп
Комментарии