Владимир Спивак: «Минск», «Астана» и «Енисей» идут за Вембаньямой»
Ведущий «Взял Мяч» Владимир Спивак пошутил над командами из нижней части турнирной таблицы Единой лиги ВТБ.
«Очевидно, что команды решают разные задачи. Например, «Минск», «Астана» и «Енисей» идут за Вембаньямой», – произнес Спивак в эфире шоу «Взял Мяч Страна».
Ведущий провел параллель с командами НБА, которые используют танкинг в нынешнем сезоне с целью получить первый пик драфта-2023 и выбрать под ним французского баскетболиста Виктора Вембаньяму.
На данный момент «Енисей» (1-5), «Астана» (1-5) и «Минск» (0-6) занимают три последних места (с 10-го по 12-е) в Лиге ВТБ.
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