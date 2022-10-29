Владимир Спивак: «Минск», «Астана» и «Енисей» идут за Вембаньямой»

Ведущий «Взял Мяч» Владимир Спивак пошутил над командами из нижней части турнирной таблицы лиги ВТБ.

«Очевидно, что команды решают разные задачи. Например, «Минск», и «Енисей» идут за Вембаньямой», – произнес Спивак в эфире шоу «Взял Мяч Страна».

Ведущий провел параллель с командами НБА, которые используют танкинг в нынешнем сезоне с целью получить первый пик драфта-2023 и выбрать под ним французского баскетболиста .

На данный момент (1-5), «Астана» (1-5) и (0-6) занимают три последних места (с 10-го по 12-е) в Лиге ВТБ.

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