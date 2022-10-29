Владимир Спивак: «Минск», «Астана» и «Енисей» идут за Вембаньямой»

Теги НБА драфт НБА Енисей Минск Единая лига ВТБ Астана Виктор Вембаньяма Баскетбол

Ведущий «Взял Мяч» Владимир Спивак пошутил над командами из нижней части турнирной таблицы Единой лиги ВТБ.

«Очевидно, что команды решают разные задачи. Например, «Минск», «Астана» и «Енисей» идут за Вембаньямой», – произнес Спивак в эфире шоу «Взял Мяч Страна».

Ведущий провел параллель с командами НБА, которые используют танкинг в нынешнем сезоне с целью получить первый пик драфта-2023 и выбрать под ним французского баскетболиста Виктора Вембаньяму.

На данный момент «Енисей» (1-5), «Астана» (1-5) и «Минск» (0-6) занимают три последних места (с 10-го по 12-е) в Лиге ВТБ.

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