Ванесса Брайант: «Каждый день боюсь увидеть фото тела Кобе в соцсетях»

Ванесса Брайант, вдова Кобе Брайанта, подала в суд на округ Лос-Анджелес за вторжение в частную жизнь и распространение фотографий, которые были сделаны на месте гибели прославленного баскетболиста и его дочери Джанны в 2020 году.

В ходе расследования было доказано, что заместитель шерифа показывал фотографию тела Кобе бармену, а пожарные делились снимками с коллегами на банкете. По словам Ванессы, ей позвонили представители Los Angeles Times и рассказали о существовании фотографий с места крушения вертолета.

«Я выскочила из дома и отошла в сторону, чтобы мои девочки ничего не увидели. Я снова пребывала в шоке, была опустошена и ранена. Я доверяла им. Я надеялась, что они не будут делать таких вещей», – призналась Ванесса.

Адвокат округа заявил, что фотографии были необходимы для оценки места крушения и что шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва потребовал удалить снимки сразу после того, как узнал о них. Никаких фотографий не было опубликовано, но Ванесса сказала, что постоянно беспокоится об этом.

«Каждый день я боюсь, что это появится в социальных сетях. Я боюсь за моих дочерей. Не думаю, что вам нужно было фотографировать тела крупным планом, чтобы определить, сколько людей находилось в вертолете. Можно было просто посчитать», – ответила Брайант на суде.

Легендарный игрок «Лейкерс» Кобе Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

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