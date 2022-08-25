Суд присяжных присудил Ванессе Брайант 16 миллионов долларов за фотографии с места гибели Кобе и Джианны

Федеральный суд присяжных постановил, что округ Лос-Анджелес должен выплатить вдове Кобе Брайанта 16 миллионов долларов за эмоциональный стресс, вызванный тем, что заместители шерифа и пожарные распространили фотографии с места крушения вертолета, в результате которого в 2020 году погибли звезда НБА и его дочь.

Девять присяжных, которые вынесли единогласный вердикт, согласились с Ванессой Брайант и ее адвокатами в том, что, распространив фотографии останков Кобе Брайанта и их 13-летней дочери Джианны, официальные представители округа Лос-Анджелес вторглись в личную жизнь Ванессы и причинили ей эмоциональный стресс.

Присяжные совещались 4,5 часа, прежде чем вынести вердикт. Ванесса Брайант тихо плакала, когда его зачитывали.

Вердикт был вынесен в День Кобе Брайанта, который отмечается в Лос-Анджелесе 24 августа, поскольку игрок выступал по номерами 24 и 8. Во вторник, 23 августа, Брайанту исполнилось бы 44 года.

Пятикратный чемпион в составе погиб при крушении вертолета утром 26 января 2020 года в Калифорнии. На борту вертолета помимо баскетболиста находились его 13-летняя дочь Джианна, пилот и еще шесть пассажиров. Все они погибли.

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