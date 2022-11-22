Джейлен Браун – о черных евреях-израильтянах: «Горжусь оказанной Кайри поддержкой. Это не значит, что я одобряю вещи, которые были сделаны или сказаны»
Игрок «Селтикс» Джейлен Браун поделился своим мнением о возвращении после дисквалификации разыгрывающего Кайри Ирвинга.
Возле домашней арены «Нетс» перед возвращением Ирвинга в команду в воскресенье собралась большая группа черных евреев-израильтян.
Браун написал в слово «энергия» в ответ на видео с черными евреями-израильтянами, из-за отсылки к которым дисквалифицировали Ирвинга. Позже он прояснил, что перепутал их с другой организацией.
«Я видел большую группу людей из нашего сообщества, которые поддерживали Кайри и его возвращение. То, что я горжусь этой поддержкой, не означает, что я одобряю или восхваляю некоторые вещи, которые были сделаны или сказаны.
Кайри внес свой вклад в баскетбол, поэтому я подумал, что его возвращение и появление на площадке было поводом для празднования. Какими бы ни были разногласия или проблемы, они решены, и мы двигаемся дальше», – заявил Браун.
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