Джейлен Браун – о черных евреях-израильтянах: «Горжусь оказанной Кайри поддержкой. Это не значит, что я одобряю вещи, которые были сделаны или сказаны»

Игрок «Селтикс» поделился своим мнением о возвращении после дисквалификации разыгрывающего .

Возле домашней арены «Нетс» перед возвращением Ирвинга в команду в воскресенье собралась большая группа черных евреев-израильтян.

Браун написал в слово «энергия» в ответ на видео с черными евреями-израильтянами, из-за отсылки к которым дисквалифицировали Ирвинга. Позже он прояснил, что перепутал их с другой организацией.

«Я видел большую группу людей из нашего сообщества, которые поддерживали Кайри и его возвращение. То, что я горжусь этой поддержкой, не означает, что я одобряю или восхваляю некоторые вещи, которые были сделаны или сказаны.

Кайри внес свой вклад в баскетбол, поэтому я подумал, что его возвращение и появление на площадке было поводом для празднования. Какими бы ни были разногласия или проблемы, они решены, и мы двигаемся дальше», – заявил Браун.

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