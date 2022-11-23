Пять игроков не помогут «Автодору» в выездном матче против ЦСКА
Саратовский «Автодор» понес серьезные кадровые потери в преддверии гостевого матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА.
Встречу с лидером турнира пропустит Александр Петенев, повредивший кисть на тренировке в понедельник. Также не сыграют Райан Боутрайт, Малик Ньюмэн, Брэндон Гарретт и Никита Михайловский, который подвернул голеностоп на предматчевой тренировке в Москве.
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