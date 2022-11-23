Пять игроков не помогут «Автодору» в выездном матче против ЦСКА

Саратовский понес серьезные кадровые потери в преддверии гостевого матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против московского .

Встречу с лидером турнира пропустит , повредивший кисть на тренировке в понедельник. Также не сыграют Райан Боутрайт, Малик Ньюмэн, Брэндон Гарретт и , который подвернул голеностоп на предматчевой тренировке в Москве.

Две башни, краснодарский Данкан и тасманский дьявол: кто может сделать этот сезон в Единой Лиге незабываемым