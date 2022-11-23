Данило Николич: «Автодор» считают большим андердогом в матче с ЦСКА»
Форвард «Автодора» Данило Николич поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против ЦСКА, который состоится в среду.
«Нам противостоит лучшая команда лиги. Конечно, нас считают большими андердогами в этом матче. Но мы хотим сыграть усердно и постараться получить как можно больше удовольствия от игры», – признался Николич.
Сербский баскетболист перешел в «Автодор» в начале ноября. Он провел три матча в Лиге ВТБ, набирая в среднем 9,3 очка и 3,7 подбора при реализации 46,7% из-за дуги.
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