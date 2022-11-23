Олег Киселев: «Астана» реализовала 30 процентов плана на игру»

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Главный тренер «Астаны» Олег Киселев отметил, что его команде удалось реализовать только 30 процентов плана на матч против «Нижнего Новгорода» (59:86).

«Поздравляю «Пари НН» с победой. Из того, что наметили по нашему плану на игру, мы реализовали 30 процентов. Прибавьте к этому 20 ошибок и потерю Майкла Майерса в третьей четверти из-за пяти фолов. Он добавлял определенные опции в нападении, и без него четвертую четверть мы проиграли 16:8.

Должен отметить, что если бы наши новички смогли прилететь в Нижний Новгород, уверен, смотрелись бы наша команда совсем по-другому, как это было в предыдущем матче с ЦСКА», – сказал Киселев.

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