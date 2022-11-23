Зоран Лукич: «Качество нашей игры сегодня было далеко от того, что показывали в Перми»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» , несмотря на уверенную победу над «Астаной» (86:59) в домашнем матче Лиги ВТБ, остался недоволен качеством игры своей команды.

«Важная победа, но качество нашей игры сегодня было далеко от того, что показывали в Перми.

Да, Хвостов, Стребков, Бабурин действовали уверенно с точки зрения защиты. Я старался максимально разгрузить их и дать время тем игрокам, кто получает его реже. К сожалению, они не смогли качественно использовать свои минуты. Ожидал большего от них.

Если бы был соперник посильнее, не уверен, что мы могли бы рассчитывать на победу», – сказал Лукич.

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