Сергей Кущенко: «Мне нравится направление, в котором сегодня движется «Астана»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил работу нового руководства казахстанской «Астаны».

«Баскетбол в Казахстане очень любят, встречи, которые у меня прошли до сегодняшнего матча, были очень интересными и эффективными. Новое руководство «Астаны» очень импонирует нашей лиге и мне персонально.

Мы видим, что развиваются совершенно правильные компоненты – может, это не спортивная пока составляющая, но клуб меняется. За десять туров мы видим реально улучшенную работу по части маркетинга и PR. Сайт, работа со зрителями, привлечение селебрити – и все это в реальных цифрах, понятно, куда клуб системно хочет выйти.

Направление правильное, и надеемся, что уже в этом сезоне «Астана» покажет успехи не только в маркетинговой составляющей, но и на спортивной площадке. На примере московского ЦСКА можно проверить, какой зритель ходит на матчи, как он любит баскетбол и свою команду, именно эти разрезы должны показывать направление маркетинга. Когда такой знаменитый клуб приезжает в Астану, можно понять, кто твой зритель, кого можно завтра привлечь.

Мы говорили с генеральным директором клуба о том, что «Астана» делает специальный срез, чтобы понимать, кто завтра должен прийти. Мне нравится направление, в котором сегодня движется , – цитирует Кущенко ТАСС.

В мае этого года Самсон Аракелян стал генеральным директором «Астаны», сменив на посту Валерия Тихоненко.

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