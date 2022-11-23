Зоран Лукич – о матче с «Астаной»: «Самое важное – четко выполнить наши договоренности на игру»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Астаной».

«После тяжелой игры в Перми наша первая цель была восстановить физические силы игроков, а также провести терапию для нескольких травмированных. Травмы не тяжелые, но их рецидивы могут ухудшить ситуацию. Поэтому постарались подойти к тренировочному процессу и подготовке к следующему матчу с «Астаной» максимально сбалансировано.

После разбора соперника могу сказать, что самое важное – это четко выполнить наши договоренности на эту игру. Сумеем – дойдем до победы», – заявил Лукич.

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