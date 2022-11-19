Брайон Аллен набрал 24+7+7 и забросил гейм-виннер в матче с «НН»
Защитник «Пармы» Брайон Аллен отметился результативной игрой в матче Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (85:83).
Американский баскетболист набрал 24 очка (10-18 с игры, 2-4 из-за дуги), 7 подборов и 7 передач. Также он забросил решающие два очка и спровоцировал фол в нападении со стороны соперника на последней минуте матча.
«Парма» совершила самый крупный победный камбэк в нынешнем сезоне Лиги ВТБ. Команда отыгралась с «-19».
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