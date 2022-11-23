Стивен Эй Смит: «Патрик Беверли должен быть отстранен на несколько матчей. Нельзя толкать в спину»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит считает, что должна отстранить разыгрывающего на несколько матчей за то, что он толкнул в спину центрового Деандре Эйтона.

«Он не только будет отстранен, это должно быть отстранение на несколько матчей.

Нельзя толкать в спину. Если бы Патрик Беверли обошел его, посмотрел ему в лицо и толкнул, у меня не было бы к нему никаких претензий. Но дело в том, что он толкнул в спину.

К тому же, это не первый подобный случай в его карьере. Если вы помните серию плей-офф двухлетней давности, когда «Финикс» выбил «Клипперс» в финале Западной конференции, Патрик Беверли толкнул в спину.

За что ты толкнул Деандре Эйтона? За то, что он пялится на Остина Ривза? Это смешно. Его нужно отстранить», – сказал Смит.

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