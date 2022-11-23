Стивен Эй Смит: «Патрик Беверли должен быть отстранен на несколько матчей. Нельзя толкать в спину»

Теги Лейкерс Крис Пол Финикс НБА Патрик Беверли Деандре Эйтон Стивен Эй Смит Баскетбол

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит считает, что НБА должна отстранить разыгрывающего «Лейкерс» Патрика Беверли на несколько матчей за то, что он толкнул в спину центрового «Финикса» Деандре Эйтона.

«Он не только будет отстранен, это должно быть отстранение на несколько матчей.

Нельзя толкать в спину. Если бы Патрик Беверли обошел его, посмотрел ему в лицо и толкнул, у меня не было бы к нему никаких претензий. Но дело в том, что он толкнул в спину.

К тому же, это не первый подобный случай в его карьере. Если вы помните серию плей-офф двухлетней давности, когда «Финикс» выбил «Клипперс» в финале Западной конференции, Патрик Беверли толкнул Криса Пола в спину.

За что ты толкнул Деандре Эйтона? За то, что он пялится на Остина Ривза? Это смешно. Его нужно отстранить», – сказал Смит.

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