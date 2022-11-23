Энтони Дэвис: «Беверли сделал то, что должен был сделать»

Центровой «Лейкерс» прокомментировал эпизод с участием своего одноклубника и центрового .

«Мы ни за что не позволим никому стоять над нашим партнером по команде и заставлять его чувствовать себя не мужчиной. Это неуважение в каком-то смысле.

Беверли сделал то, что должен был сделать. Он просто заступился за партнера. Вот и все», – сказал Дэвис.

Беверли в четвертой четверти матча между командами толкнул Эйтона в спину и повалил на паркет, когда тот приблизился к находившемуся на паркете .

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!