Энтони Дэвис: «Беверли сделал то, что должен был сделать»

Теги Лейкерс Финикс НБА Патрик Беверли Энтони Дэвис Деандре Эйтон Остин Ривз Баскетбол

Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал эпизод с участием своего одноклубника Патрика Беверли и центрового «Финикса» Деандре Эйтона.

«Мы ни за что не позволим никому стоять над нашим партнером по команде и заставлять его чувствовать себя не мужчиной. Это неуважение в каком-то смысле.

Беверли сделал то, что должен был сделать. Он просто заступился за партнера. Вот и все», – сказал Дэвис.

Беверли в четвертой четверти матча между командами толкнул Эйтона в спину и повалил на паркет, когда тот приблизился к находившемуся на паркете Остину Ривзу.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!

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