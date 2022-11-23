Остин Ривз: «Мне понравилось, что Беверли вступился за меня. Мы бы сделали для него то же самое»

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Защитник «Лейкерс» Остин Ривз высказался об эпизоде с участием его одноклубника Патрика Беверли и центрового «Санз» Деандре Эйтона.

Беверли в четвертой четверти матча между командами толкнул Эйтона в спину и повалил на паркет, когда тот приблизился к находившемуся в лежачем положении Ривзу.

Игрок «озерников» был удален с площадки.

«После того, как мне прилетело по носу, я особо ничего не видел. Мне показалось, что пошла кровь, так что я просто лежал на паркете. А потом развернулся и увидел, что Беверли вступился за меня. Мне это понравилось.

Любой в нашей команде... поступил бы точно так же. Мы бы сделали для Пэта то же самое», – рассказал Ривз.

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