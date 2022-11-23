Патрик Беверли – о толчке Эйтона в спину: «Неприятная ситуация, но я люблю заступаться за своих»

Разыгрывающий прокомментировал эпизод с участием центрового «Санз» .

Беверли в четвертой четверти матча между командами толкнул Эйтона в спину и повалил на паркет, когда тот приблизился к находившемуся в лежачем положении .

Игрок «озерников» был удален с площадки.

«Человек лежал на паркете, двое людей смотрели на него вызывающе и хорохорились, а судьи не обращали на это никакого внимания, не пытались их отвести, взять ситуацию под контроль. Так что я вступился за одноклубника.

Неприятная ситуация, это было в эфире национального телевидения, но вы меня знаете, что бы ни происходило, я люблю заступаться за своих. Я тот человек, на которого можно положиться. Я надеваю майку и становлюсь преданным команде, преданным городу, для меня это ключевые моменты. Я тот человек, на которого можно положиться», – заявил Беверли.

Беверли также решил не отвечать защитнику «Санз» Девину Букеру, который призвал игрока «озерников» «не толкать людей в спину».

«Не хочу участвовать в этом», – заявил Беверли.

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