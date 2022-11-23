Тележурнал «Вид сверху» представил альтернативную таблицу Единой лиги ВТБ

Тележурнал «Вид сверху» по итогам первого круга регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ представил, как бы выглядела таблица чемпионата без трех безоговорочных лидеров и двух явных аутсайдеров.

При подсчете использовались только результаты матчей команд с 4 по 10 место между собой.

При таком раскладе лидирует с одним поражением, а занимает последнее место, не одержав ни одной победы во встречах с прямыми конкурентами.

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