Бигмен Виктор Вембаньяма провел второй матч за сборную Франции после дебюта во встрече с Литвой на прошлой неделе.

В игре с Боснией и Герцеговиной (92:56) в отборочном турнире чемпионата мира-2023 Вембаньяма записал на свой счет 19 очков, 4 подбора, 1 передачу, 2 перехвата, 2 блок-шота и 18 баллов за эффективность действий.

Удачная игра 18-летнего баскетболиста, который считается главным кандидатом на 1-й пик драфта НБА 2023 года, помогла Франции забронировать путевку на ЧМ-2023.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме