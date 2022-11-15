Марк Стейн: «Лейкерс» опасаются, что могут стать лотерейной командой, потому что у «Пеликанс» есть право обменяться пиками»

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Инсайдер Марк Стейн рассказал об опасениях, которые начинают появляться в руководстве «Лейкерс».

«В офисе «Лейкерс» есть ощутимый страх, что они могут стать лотерейной командой, потому что у «Пеликанс» есть приятное для них право обменяться пиками», – написал Стейн.

Право обменяться с «озерниками» пиками первого раунда драфта-2023 «Новый Орлеан» получил во время крупного обмена Энтони Дэвиса в июле 2019 года.

Калифорнийцы стартовали в сезоне с результатом 3-10.

На драфт-2023 должен выставиться 18-летний француз Виктор Вембаньяма, который считается самым талантливым игроком поколения.

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