Генеральный менеджер команды НБА: «Майкл Джордан не согласится на танкинг даже ради Вембаньямы»
Генеральный менеджер одного из клубов НБА объяснил, почему «Шарлотт» не будет сливать этот сезон ради главного претендента на 1-й номер драфта Виктора Вембаньямы.
«Препятствие состоит в том, чтобы убедить владельца клуба.
Это Майкл Джордан. Он никогда не соглашался ни на что подобное, и неясно, согласится ли, даже если в этом сезоне все пойдет плохо, и даже если у них будет хороший шанс выбрать на драфте Виктора Вембаньяму.
Джордан категорически против танкинга. Однако сейчас сложно представить другую стратегию для «Хорнетс», – сказал руководитель.
«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме
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