Генеральный менеджер команды НБА: «Майкл Джордан не согласится на танкинг даже ради Вембаньямы»

Теги Майкл Джордан Шарлотт НБА драфт НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Генеральный менеджер одного из клубов НБА объяснил, почему «Шарлотт» не будет сливать этот сезон ради главного претендента на 1-й номер драфта Виктора Вембаньямы.

«Препятствие состоит в том, чтобы убедить владельца клуба.

Это Майкл Джордан. Он никогда не соглашался ни на что подобное, и неясно, согласится ли, даже если в этом сезоне все пойдет плохо, и даже если у них будет хороший шанс выбрать на драфте Виктора Вембаньяму.

Джордан категорически против танкинга. Однако сейчас сложно представить другую стратегию для «Хорнетс», – сказал руководитель.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме

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