Генеральный менеджер команды НБА: «Майкл Джордан не согласится на танкинг даже ради Вембаньямы»

Генеральный менеджер одного из клубов НБА объяснил, почему не будет сливать этот сезон ради главного претендента на 1-й номер драфта Виктора Вембаньямы.

«Препятствие состоит в том, чтобы убедить владельца клуба.

Это Майкл Джордан. Он никогда не соглашался ни на что подобное, и неясно, согласится ли, даже если в этом сезоне все пойдет плохо, и даже если у них будет хороший шанс выбрать на драфте .

Джордан категорически против танкинга. Однако сейчас сложно представить другую стратегию для «Хорнетс», – сказал руководитель.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме