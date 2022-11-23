Дарко Руссо: «Останусь удовлетворен, если «Автодор» сделает все возможное против ЦСКА»

Главный тренер «Автодора» ожидает от команды полной самоотдачи в матче Единой лиги ВТБ против , которая состоится в среду.

«Мы встречаемся с одной из лучших европейских команд в истории. Я останусь удовлетворен, если мы сделаем все возможное на площадке. На этой неделе у нас было много проблем с травмами, поэтому я не знаю, в каком составе мы сыграем против ЦСКА.

Несмотря на это, каждый, кто выйдет на паркет, должен постараться и выложиться изо всех сил. Тогда я буду доволен. Не могу предсказать результат и то, как мы проведем этот матч – это зависит от нашего окончательного состава», – заявил Руссо.

выиграл обе встречи под руководством сербского специалиста.

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