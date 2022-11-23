Эмил Райкович: «Автодор» будет гораздо лучше выступать во второй части сезона»
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович перед матчем Единой лиги ВТБ против «Автодора» отметил изменения в этой команде.
«Нам предстоит встреча с серьезно обновленной командой, с новым тренером и двумя новыми иностранцами. Они выиграли два матча подряд и сейчас показывают гораздо более агрессивную защиту. Они будут гораздо лучше выступать во второй части сезона.
У нас все вернулись после травм (кроме Антонова), поэтому наши задачи будут заключаться в том, чтобы вернуть их в систему, не уступать «Автодору» в агрессивности и продолжить прогресс команды», – сказал Райкович.
«Автодор» выиграл обе встречи под руководством нового главного тренера Дарко Руссо.
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