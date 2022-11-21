Энтони Дэвис: «Леброн сказал, что я играю как в старые добрые времена»

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Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о реакции Леброна Джеймса на его показатели в последних матчах.

«Мы не разговаривали об этом, но Леброн сказал, что я играю как в старые добрые времена, так что пытаюсь вернуться в тот ритм», – сказал Дэвис.

Дэвис набирал не менее 30 очков и 15 подборов в трех матчах подряд, повторив достижение легенд клуба Элджина Бэйлора (17 подобных серий) и Шакила О’Нила (3).

«Лейкерс» впервые с января одержали три победы подряд.

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