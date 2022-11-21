Энтони Дэвис: «Леброн сказал, что я играю как в старые добрые времена»
Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о реакции Леброна Джеймса на его показатели в последних матчах.
«Мы не разговаривали об этом, но Леброн сказал, что я играю как в старые добрые времена, так что пытаюсь вернуться в тот ритм», – сказал Дэвис.
Дэвис набирал не менее 30 очков и 15 подборов в трех матчах подряд, повторив достижение легенд клуба Элджина Бэйлора (17 подобных серий) и Шакила О’Нила (3).
«Лейкерс» впервые с января одержали три победы подряд.
«Говорю детям: «Ваш отец завоевал меня благодаря объедкам стейка». Саванна Бринсон – главная женщина в жизни Леброна
Комментарии